BMGK, Suriye'de kimyasal silahların bölgeden çıkarılması konusunda alınan yolu masaya yatırmak için Orta Doğu gündemi ile toplandı

BMGK, Suriye'de kimyasal silah kullanımını ve bu silahların bölgeden çıkarılması konusunda alınan yolu masaya yatırmak için Orta Doğu gündemi ile toplandı.

İngiltere ve Fransa'nın daimi temsilcileri, 27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin önemini vurguladı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, konseydeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılımlarıyla 27 Ekim’de İstanbul'da bir zirve yapıldığını anımsattı.

Delattre, zirveye ilişkin, "İstanbul'daki dörtlü zirve, bu zirveye katılan tarafların İdlib'de ateşkesin sürekli şekilde uygulanmasına bağlılıklarının açık göstergesi oldu." diye konuştu.

İdlib'de insani felakete ve güvenlik sorunlarına yol açacak büyük çaplı askeri müdahale tehlikesinin uzun vadeli olarak ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Delattre, "İstanbul'daki yol haritası çok netti. İdlib'de Türkiye'nin çabalarına desteğimizi sürdüreceğiz ve bölgede istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İnsani yardım ve sağlık çalışanları dahil bölgedeki tüm sivillerin korunması için de çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Delattre, "İstanbul'da kabul edilen ortak bildiri aynı zamanda, kimyasal silahların kullanımının tamamen yasaklanması için ortak bir talep teşkil ediyor. Zirve, bu noktada da önemliydi." ifadesini kullandı.

Delattre, İstanbul'daki toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride Suriye'de anayasa komitesinin yıl sonuna kadar toplanacağını belirttiğini kaydederek, "Fransa, Türkiye, Almanya ve Rusya ile birlikte anayasa komitesi konusunda tüm yolları deneyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den de zirveye destek

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Suriye'de siyasi çözüm ve anayasa komitesinin kurulmasının önemini vurgulayarak, "İstanbul'daki zirvenin sonunda kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşılıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kimyasal silahların uluslararası hukukta yasak olduğunu vurgulayan Pierce, "BMGK'de bir üye dışındaki herkes kimyasal silahların yasaklanmasının önemini biliyor. Suriye ve Rusya, kimyasal silahların yasaklanmasını anlamıyor. Her ay bir araya gelip bu silahların ne kadar korkunç olduğun görüşmemiz ne kadar da tuhaf aslında." diye konuştu.

Pierce konuşmasında Suriye'de kimyasal silahların yasaklanmasına dair yeterince yol kat edilmediğini sözlerine ekledi.

"Siyasi süreç bir an önce sonuçlandırılmalı"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen konseyde yaptığı konuşmada, "ABD, İdlib ve çevresinde askerden arındırılmış bölge kurulması anlaşmasının devam etmesinden memnun. İdlib'de askeri bir müdahalenin bölgeye daha çok istikrarsızlık getirecek bir tansiyon yükselmesi olacağını bir kez daha vurgulamak isteriz." diye konuştu.

Suriye'de Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını kaydeden Cohen, "Bu nedenle BM liderliğinde bir siyasi süreç yürütülmeli, ilerleme kaydedilmeli ve daha fazla geciktirilmeden bir sonuca varılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'ye "birlik olun" çağrısı

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Nakamitsu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen hafta konseye sunduğu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü'nün Suriye'deki ilerlemeyi aktardığı raporu hakkında konseyi bilgilendirdi.

Kimyasal silah konusuna odaklanılması gerektiğini vurgulayan Nakamitsu,"Kimyasal silahları hep birlikte toplayacaksak BMGK'nin birlik olması önemli." çağrısında bulundu.