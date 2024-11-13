BMGK, Yemen'e finansal ve seyahat kısıtlaması içeren yaptırımların süresini uzattı

15 üyeli BMGK'de, İngiltere'nin Yemen'e yaptırımlara ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, oybirliğiyle kabul edildi.

Husiler, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ile hedef aldı Kararda, Yemen'e yönelik bazı finansal kısıtlamalar ve bireylere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 15 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

Aynı zamanda kararda söz konusu yaptırımların denetlenmesi ve raporlanmasından sorumlu Uzmanlar Paneli'nin görev süresi 15 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Burada bir açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, yaptırımların süresinin uzatılmasının Yemen'de barış sürecini inşa etmek için önemli olduğunu dile getirdi.