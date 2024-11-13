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Dünya

BMGK, Yemen'e finansal ve seyahat kısıtlaması içeren yaptırımların süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'e finansal ve seyahat kısıtlaması içeren yaptırımların süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
BMGK, Yemen'e finansal ve seyahat kısıtlaması içeren yaptırımların süresini uzattı
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15 üyeli BMGK'de, İngiltere'nin Yemen'e yaptırımlara ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, oybirliğiyle kabul edildi.

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Kararda, Yemen'e yönelik bazı finansal kısıtlamalar ve bireylere yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 15 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

UZMANLAR PANELİ'NİN GÖREV SÜRESİ 15 ARALIK 2025'E KADAR UZATILDI

Aynı zamanda kararda söz konusu yaptırımların denetlenmesi ve raporlanmasından sorumlu Uzmanlar Paneli'nin görev süresi 15 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

Burada bir açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, yaptırımların süresinin uzatılmasının Yemen'de barış sürecini inşa etmek için önemli olduğunu dile getirdi.

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Woodward, kararın, BMGK'den Husilere açık bir mesaj gönderdiğini ve Husilerin, Yemen'i istikrarsızlaştırma girişimlerini kısıtlama açısından önem taşıdığını belirtti.

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