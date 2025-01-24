BMGK'da Gazze daveti: Zamanı geldi, işlenen suçları gözlerinizle görün

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenlendi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkesin ardından BMGK üyelerinin Gazze'yi ziyaret etmesinin zamanının geldiğine işaret eden Mansur, böylelikle İsrail'in 15 ay boyunca sürdürdüğü soykırım sürecinde işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçları, kendi gözleriyle görebileceklerini kaydetti.

Riyad Mansur, bu ziyaretle aynı zamanda BMGK üyelerinin 17 yıldır süren abluka ile işgalci güç İsrail'e adaletsiz bir şekilde verilen koruma, çifte standart ve cezasız kalma durumunun etkilerini de görebileceklerini söyledi.

Gazze halkının yanında olacaklarını kaydeden Mansur, "İsrail'in halkımızı ve topraklarımızı işgali sona erene kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mansur, Filistin Yönetimi'nin Gazze'de gerekli sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

- "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BU KADERİ KABUL EDEMEYİZ"

Riyad Mansur, Gazze'nin yeniden toparlanması için İsrail'in alıkoyduğu binlerce doktor, gazeteci ve akademisyeni serbest bırakması için çağrıda bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

İşgal sonlanana kadar İsrail'in BM'nin çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülkelerin bulunduğu "kara listede" tutulması gerektiğini kaydeden Mansur, aynı zamanda tüm ülkelere İsrail'e silah sevkiyatını sonlandırma ve İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymasını sağlama çağrısında bulundu.

Mansur, "Çocuklarımız için bu kaderi kabul edemeyiz. Çocuklarımızın kaderinin ya yerinden edilme ya Gazze'de bir mezar ya da Batı Şeria'da bir gözaltı merkezi olmasına izin veremeyiz. " ifadelerini kullandı.



İşte ateşkes sonrası dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 gündür saldırı düzenlediği Cenin Mülteci Kampı'nda, 5 Filistinliyi yaraladı.

02:00 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini İsrail tarafından işlenen suçları yerinde görmeleri için Gazze'ye davet etti.

01:55 Mısır, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 3 gündür sürdürdüğü saldırıları kınayarak Filistin halkına karşı işlenen suçlar için İsrail'den hesap sorulması çağrısında bulundu.

01:29 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell'ın Gazze'deki çocuklara ilişkin oturuma katılmamasını eleştirerek "Anlaşılan o ki, UNICEF için Gazze'deki çocuklar Ukrayna'daki çocuklardan daha önemsiz." dedi.

00:38 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 1 milyon çocuğun depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

00:13 İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak Pazar gününden 22 Ocak Çarşamba gününe kadar Gazze Şeridi'nin kuzeyine 1200 yardım tırı girmesi gerekirken, İsrail'in engellemeleri nedeniyle sadece 861 tır girdiği bildirildi.

- ⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

İsrail soykırımı sırasında çoğu kadın ve çocuk 158 bin Filistinli şehit oldu ve yaralandı; 14 bin kişi kayboldu.