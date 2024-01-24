BMGK'da İsrail'e soğuk duş! Çok sayıda diplomat salonu terk etti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü zulme tepki dinmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşmaya başlayan İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan protesto edildi, Birçok diplomat salonu terk etti.

Büyükelçi Erdan, İsrail'in 18 yıl önce Gazze'den çekildiğini ve Hamas'ın seçilmesinden bu yana bölgeyi "bir savaş makinesine" dönüştürdüğünü iddia etti. Erdan, Hamas'ın iktidarda kalması durumunda İsrail'in karşı karşıya olduğu varoluşsal tehdidi vurgulayarak, Hamas'ın İsrail'in yok olmasını istediğini belirtti.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI: İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

Buna karşılık, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail liderlerini Filistin halkına soykırım ve etnik temizlik yapmakla suçladı.

El-Maliki, İsrail'in Gazze, Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil) veya Filistin mültecileri ve mahkumları konusundaki varoluşlarını, haklarını ve insan haklarını inkar ettiğini savunarak, Filistinlilere soykırım, etnik temizlik veya apart-heid gibi seçenekler sunulduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, bu sert ifadelerin Filistinlilerin karşılaştığı zorlu gerçeği yansıttığını belirtti. "Bu, Filistin özgürlüğü ile başlayıp bölgemizde ortak barış ve güvenliğe yol açan bir yol, veya bu özgürlüğü inkar edip bölgemizi daha fazla kan dökülmesine ve sonu gelmeyen çatışmaya mahkum eden bir yol" dedi.