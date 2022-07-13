BMGK'da kabul edildi: Yardımlar Türkiye'den gönderilmeye devam edecek

BMGK acil oturumunda, İrlanda ve Norveç'in hazırladığı ortak karar tasarı için 12 ülke "lehte" oy kullanırken Konseyin toplam 15 üyesinden 3 ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) "çekimser" kalmayı tercih etti. BM'nin sınır ötesi yardımları, BMGK'nin Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü uzatmayı onaylayamaması üzerine 10 Temmuz'da sona ermişti. Türkiye, Suriye'ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, kararın, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı vurguladı.