BMGK'da Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırı görüşüldü

BMGK toplantısında konuşan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Khiari, Rusya'nın iki gün önce gerçekleştirdiği füze saldırılarında en az 39 kişinin, Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırıda ise en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgede tansiyonun daha da yükseldiğini söyledi.

Her iki ülkedeki çeşitli saldırılarda sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Khiari, 'Gerek Ukrayna, gerekse Rusya Federasyonunda şehirlere ve köylere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz. Sivillere ve sivil altyapısına yönelik saldırılar uluslararası insani hukukun ihlalidir ve bunlar son bulmalıdır.' ifadesini kullandı.

Khiari, BM olarak bölgede tansiyonun düşürülmesinin ve sivillerin korunmasının öneminin farkında olduklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise toplantıda yaptığı konuşmada, Belgorod'a düzenlenen saldırıyı kınadı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bu saldırıların hesabını vereceğini iddia etti.

İsim vermeden Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeleri de eleştiren Nebenzya, Kiev'e sağlanan destek sayesinde Ukrayna'nın Rus kentlerini vurduğunu savundu.

Öte yandan Rusya'nın toplantıya katılmasını beklediği Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin toplantıya katılmadığı bildirildi.

- BELGOROD'A DÜZENLENEN SALDIRI



Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini, 61 binanın hasar gördüğünü aktarmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Önceki gün ise Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda en az 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.