BMGK'da veto hakkına sahip ülkelerden Yemen'e destek

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:55

ABD'nin Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, BMGK'da veto yetkisine sahip 5 ülkenin (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin) misyon başkanları, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Yemen Başbakanı'na ve hükümetin çabalarına desteğini ifade eden misyon başkanları, Riyad Anlaşması'nın tam anlamıyla uygulanmasını istedi.

Misyon başkanları ayrıca Yemen'de hükümetin temel hizmetleri yerine getirmesi ve güvenliği sağlaması için çalışmalarının kolaylaştırması çağrısında bulundu.

- Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.