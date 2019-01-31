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BMGK'den Kuzey Kore'ye tıbbi malzeme tedarikinde yaptırım muafiyeti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası bir yardım kuruluşunun Kuzey Kore'ye tıbbi malzeme tedarik edilmesi yönündeki projesine yaptırım muafiyeti tanıdı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası bir yardım kuruluşunun Kuzey Kore'ye tıbbi malzeme tedarik edilmesi yönündeki projesine yaptırım muafiyeti tanıdı.

Yonhap ajansının haberine göre, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını denetleyen komitesi, insani yardım kuruluşu Handicap International'ın talebi üzerine, "Erken Teşhis ve Müdahale Projesi" kapsamında ülkedeki çocuklarda engelliliğin önlenmesini sağlayabilmek için tıbbi malzeme ve ekipman gönderilmesine imkan tanıyan muafiyet kararı aldı.

Komitenin açıklamasında, "Malzemeler, Handicap International tarafından görevlendirilen teknik uzmanlar gözetiminde yeni doğan ve engelli çocuklar için erken müdahale ve fonksiyonel rehabilitasyon hizmeti sağlamak için kullanılacak." ifadesine yer verildi.

Karar neticesinde Kuzey Kore'ye gönderilmesine izin verilen 95 malzeme arasında bisiklet, pediatrik tekerlekli sandalye ve işitme testi için elektronik tıbbi cihazlar da yer alıyor.

Bu arada muafiyetin 6 ay için geçerli olduğu kaydedildi.

BMGK, bu hafta, Kuzey Kore ve Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için Koreler arası ortak kazı projesine yaptırım muafiyeti tanımıştı.

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