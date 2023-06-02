İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BMGK'dan Libya kararı: Silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisinin süresi uzatıldı
Dünya

BMGK'dan Libya kararı: Silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisinin süresi uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın açık denizlerinde ülkeye uygulanan silah ambargosunun ihlaline yönelik şüphe uyandıran gemilerin denetlenmesine ilişkin yetkinin süresini bir sene daha uzatma kararı aldı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 18:15 - Güncelleme:
BMGK'dan Libya kararı: Silah ambargosu ihlallerinin denetlenmesi yetkisinin süresi uzatıldı
ABONE OL

Yetki, 15 üyeli BMGK'de 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen kararla uzatıldı.

Çekimser oy kullanan Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ilk etapta denetim mekanizmasını desteklediklerini ancak geçen seneden beri çekimser oy kullanmayı tercih ettiklerini aktardı.

"TEK BİR BÖLGESEL OLUŞUMA BIRAKILMASI TALİHSİZLİK"

Rusya Daimi Temsilciliği, denetim mekanizmasının Avrupa Birliği (AB) yetkisinde sadece tek bir bölgesel oluşuma bırakılmasının talihsizlik olduğunu belirterek İrini Operasyonu'nun çözüm üretmediğini kaydetti.

BMGK'nin süresini bir yıl daha uzattığı yetki, Libya'nın açık denizlerinde silah ambargosunun ihlal edildiğine yönelik makul şüphe uyanması durumunda gemilerin üye ülkeler ya da bölgesel örgütler tarafından denetlenmesine imkan veriyor.

İRİNİ OPERASYONU

Denetlemeler halihazırda AB'nin İrini Operasyonu tarafından yürütülüyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. AB, mart ayında aldığı bir kararla İrini Operasyonu'nun süresini 31 Mart 2025'e kadar uzatmıştı.

Tartışmalı bir operasyon olarak ön plana çıkan İrini Operasyonu, taraflı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.