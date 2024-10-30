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Dünya

BMGK'dan UNRWA'ya destek ve uyarı: Dağıtma girişimlerine karşıyız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 'dağıtılması veya küçültülmesi' girişimlerine sert tepki göstererek işgalci İsrail meclisini uyardı.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
BMGK'dan UNRWA'ya destek ve uyarı: Dağıtma girişimlerine karşıyız
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15 BMGK üyesi, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA'nın kilit öneme sahip rolünün bilincinde olduğunun altı çizilerek ajansın, Gazze'de insani yardımın belkemiğini oluşturduğu kaydedildi.

"BMGK üyeleri, UNRWA'nın operasyonlarını ve yetkisini dağıtma ya da küçültme girişimlerine karşı güçlü bir şekilde uyarıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Meclisinin kabul ettiği yasalardan derin endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapılarak, tüm tarafların UNRWA'nın görevini yerine getirmesine izin vermeleri talep edildi.

UNRWA'nın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından hızlı bir şekilde adım attığının not edildiği aktarılan açıklamada, Gazze'de uluslararası hukuka uygun şekilde Gazze'deki sivillere insani yardımın kolaylaştırılması için adım atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA çalışanlarının çalışmalarını takdir ettiği belirtilirken, ajansın hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesinin öneminin altı çizildi.

MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

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