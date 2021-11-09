İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7086
  • EURO
    11,2639
  • ALTIN
    568.79
  • BIST100
    1608.54
Dünya

BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e çağrı

BMGK'deki 4 ülke, İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

AA9 Kasım 2021 Salı 07:16 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 07:16
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki 3 Avrupa Birliği ülkesi Fransa, İrlanda ve Estonya ile Norveç, İsrail'e Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

Fransa, İrlanda, Estonya, Norveç'in yanı sıra konseye gelecek yıl katılacak Arnavutluk, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimlerini eleştiren ortak açıklama yayımladı.

İsrail'e E1 ve Givat Hamatos bölgesi dahil Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 binden fazla konut inşası planını durdurma çağrısı yapılan açıklamada, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğuna ve iki devletli çözümü engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının, Filistinli 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütü listesine almasından ciddi endişe duyulduğu da belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.