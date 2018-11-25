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BMGK'den Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan'ın Peşaver ve Karaçi kentlerinde önceki gün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

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BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK üyeleri, Çin'in Karaçi Başkonsolosluğuna düzenlenen, iki polis ve iki sivilin ölümüyle sonuçlanan çirkin ve alçak saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir intihar eylemcisinin Peşaver kentinin Orakzai bölgesindeki medresenin kapısında üzerindeki düzeneği patlatmasının da şiddetle kınandığı belirtildi.

Pakistanlı yetkililerin olaylara müdahalesinin memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, "BMGK üyeleri, kurbanların ailelerine ve Pakistan hükümetine en derin başsağlığını sunuyor, yaralananlara da acil şifalar diliyor." ifadeleri kullanıldı. 

Pakistan'da önceki gün bir intihar eylemcisinin, üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 30 kişi ölmüştü.

Aynı gün Karaçi'de düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda da iki konsolosluk polisi ile iki sivil hayatını kaybetmişti.

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