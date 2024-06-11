BMGK'nin kararı sonrası Hamas'tan ''İşbirliğine hazırız'' mesajı

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 249. gününde sürüyor.

HAMAS: BMGK'NİN KARARINDA YER ALAN MADDELERİN UYGULANMASI KONUSUNDA ARACILARLA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK kararında yer alan kalıcı ateşkes, Gazze'den tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin geri dönüşü maddelerinin memnuniyetle karşılandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın, Filistin halkı ve direnişinin talepleriyle uyumlu bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek üzere aracılarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, başta İsrail'in yenilgiye uğratılması, Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşü ve kendi kaderini tayin hakkı olan tam egemenlik ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil, ulusal haklarını elde etmek için halkın tümüyle birlikte verdiği mücadeleye devam edeceği vurgulandı.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde iki eve hava saldırısı düzenledi

05:45 Mısır, İsrail ve Hamas'ı Biden'ın önerdiği anlaşmayı koşulsuz uygulamaya çağırdı

04:57 Arap Birliği, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, başkent Buenos Aires'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yapılması planlanan toplantıda Filistin Büyükelçiliği maslahatgüzarının hazır bulunmasını gerekçe göstererek toplantıya katılmaktan vazgeçmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi

02:21 Netanyahu ile görüşen Blinken, Gazze'de ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurguladı

01:28 Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü

01:07 İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: (Gazze'de ateşkes teklifi) Hamas bu teklifi kabul etmeli

01:00 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdü

00:53 BRICS dışişleri bakanları Filistin'e destek açıklaması yaptı

00:38 Hamas: BMGK'nin kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazırız

00:21 Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de hemen ateşkes öngören teklifine destek talep edilen karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesine ilişkin, "Belçika ateşkesin derhal uygulanması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı