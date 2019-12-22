22.12.2019 14:41 - Güncelleme: 22.12.2019 14:44

Suriye’ye insani yardım müzakereleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, yapılan çeşitli tekliflere rağmen ikna edilemedi ve Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesini Çin ile veto etti.

S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi kapsamında “Suriye’ye İnsani Yardımda BMGK Zemini” raporunu yayımladı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Siyasi Analist Serdar Sement, “Rusya’nın maksadı, Esad üstündeki baskıyı azaltmaktır.” dedi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Sement, “Rusya’nın kapatılmasını isteyeceği iki yardım kapısından biri herhalde İdlib güzergâhıdır.” şeklinde konuştu.

“RUSYA, İNSANİ YARDIMLARI İPTAL ETMEK İSTİYOR”

Suriye’ye yapılan insani yardımların Türkiye üzerinden yapıldığını söyleyen Serdar Sement, “Bölgeye yardım eden dört kapıdan ikisi Türkiye sınırında; diğer kapılar Irak ve Ürdün’den sağlanıyor. Rusya BMGK’da bastırmış ve mevcut yardım güzergâhlarından Türkiye ve Irak güzergâhının iptalini, toplam yardım müddetinin sadece 6 ay daha uzatılmasını istemiştir.” sözlerini kullandı.

Rapordan: “İran-Türkiye hariç küre tamamında Suriye’ye muazzam sert abluka uygulanmaktadır. Herkes Suriye’de birilerine karşı, bu karşıtlığın bedelini Suriye tümüne ödetmektedir. BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris J. birçok ülkenin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını ‘sert abluka’ sözleriyle tanımlamıştır. Suriye’ye insani yardım konusunda BMGK zemini hareketlenmiştir.”

“ABD’NİN SERBEST GEÇİŞ HAKKI BULUNMAKTA”

Suriye nüfusunun insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Sement, “Ürdün ve Irak, ABD’nin, dolaylı olarak da Suud-Körfez ve CENTCOM’un insani yardım mekaniğidir. ABD’nin Irak’la 2008-SOFA anlaşması gereği serbest geçiş hakkı bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Rapordan: “BMGK’da Suriye’ye küresel insani yardım kararı (2014 tarih 2165 sayılı ana-karar) güncellenecek ve uzatılacak, kritiktir. Almanya-Belçika-Kuveyt imzalı karar güncelleme taslağında BM Suriye yardımlarının 1 yıl (bazı tarafa göre 6 ay) daha uzatılması öngörülmektedir. Suriye-Esad rejiminin denetleyemediği yerlerden giriş ve güzergâh kullanabilme şartlı mevcut yardımlar, 10 Ocak 2020’de sona ermektedir.”