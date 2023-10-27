BMGK'nın tek taraflı tutumuna tepki gösterdi: Konsey demokratikleştirilmeli

AA muhabirinin "BMGK'nin mevcut yapısının sürdürülebilir olup olmadığına" yönelik sorusunu başkent İslamabad'daki haftalık basın toplantısında yanıtlayan Beluç, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve BMGK'nin uluslararası toplumun ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Beluç, BMGK'nin genişletilmesi veya herhangi bir reformun demokratik nitelikte olması gerektiğine inandıklarını belirterek, BMGK'nin daha temsilci, şeffaf, etkili ve hesap verebilir olması için demokratikleştirilmesi gerektiğini söyledi.

BMGK'nin, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması, Gazze halkına acil yardım getirilmesi ve Filistin halkına yönelik etnik temizlik planlarını kınama konularında başarısız olmasına işaret eden Beluç, bu sebeple BM Genel Kurulu'nun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısının büyük bir rol oynayacağına inandığını vurguladı.

Beluç, İsrail'in destekçilerine, bu vahşetin sona erdirilmesinde üzerine düşen rollerini oynama, Gazze kuşatmasının kaldırılması için etkili adımlar atma, kuşatma altındaki Gazze halkı için su, yakıt, gıda ve ilaç dahil olmak üzere hayat kurtarıcı insani yardımların sürdürülebilir şekilde sağlanmasını destekleme çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.