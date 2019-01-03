İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4222
  • 6,1704
  • 224.587
  • 88.865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yeni geçici üyeleri, Almanya, Belçika, Güney Afrika, Endonezya ve Dominik Cumhuriyeti, konseyde yerini aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BMGK'nin yeni üyeleri 2019-2020 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak.

Konseyin ocak ayı dönem başkanlığını ise BMGK geçici üyeliğine ilk kez seçilen Dominik Cumhuriyeti devraldı.

Almanya ve Belçika BM Güvenlik Konseyi'nde 6 kez görev üstlenirken, Güney Afrika 3, Endonezya ise 5. kez görev alacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terhisine 3 gün kala şehit düştü

Terhisine 3 gün kala şehit düştü

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

Uzaydan yanlışlıkla 911’i aradı

Uzaydan yanlışlıkla 911’i aradı

Dev projede yeni açıklama: Kader ortaklığımız var

Dev projede yeni açıklama: Kader ortaklığımız var

Türkiye Yunanistan'ı uyardı: Elimizden bir kaza çıkmasın

Türkiye Yunanistan'ı uyardı: Elimizden bir kaza çıkmasın

Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Masada iki konu var

Ankara'ya ilk resmi ziyaret: Masada iki konu var

'Suriye operasyonları devam edecek'

'Suriye operasyonları devam edecek'

Trump'tan yeni iddia: 5,6 milyar doları az buldu

Trump'tan yeni iddia: 5,6 milyar doları az buldu
 

POPÜLER HABERLER

Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

Yapımı tamamlandığında deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

Bu da 'Kırmızı Altın'! Paraya para demiyorlar

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Sokak kedileri mağaza vitrinlerinde ısınıyor

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA