BMMYK Türkiye-Yunanistan sınırındaki olaylardan ''üzüntü'' duyuyor

AA 03 Mart 2020 Salı 18:19 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:19

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "Türkiye-Yunanistan sınırından ve Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmelere karşı Yunan güvenlik güçlerinin şiddete başvurmasına" ilişkin sorusunu cevapladı.

Mahecic, Yunan güvenlik güçlerini kınamaktan kaçınarak, "Şu anda meydana gelen olaylara çok üzülüyoruz çünkü bu tür olaylar çok şey yaşayan insanlara sadece daha fazla acı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BMMYK tarafından dün yapılan açıklamada, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere karşı "aşırı veya orantısız güç kullanmama" noktasında Yunanistan'a çağrıda bulunduklarını anımsatan Mahecic, düzensiz göçmenlerin de sınır güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Mahecic, Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri öldürmesinin uluslararası hukuka göre yaptırımına ilişkin soruyu ise yanıtlamadı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Leonard Doyle da sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısını bilmediklerini dile getirdi.

Doyle, "Bizim için en önemli şey, bazıları açık havada uyuyan ve yeterli yardım sağlanmayan göçmenler ve mülteciler için son derece ciddi bir durumun yaşanıyor olması." dedi.

Düzensiz göçmenlerin, battaniye, termal battaniye, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Doyle, savunmasız kadın ve çocukların durumuna da işaret etti.

UNICEF Sözcüsü Marixie Mercado ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmenlerin yüzde 40'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.