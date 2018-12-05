BMMYK Yunanistan'ın göçmenleri 'geri itmesinden' endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son olarak 3 göçmenin donarak ölmesine sebep olduğu ileri sürülen, Yunanistan tarafından sığınmacıların Türkiye'ye zorla döndürülme iddialarının "endişe verici" olduğunu bildirdi.

BMMYK Yunanistan Ofisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, ülkelerin gerek ulusal ve uluslararası hukuk, gerekse Avrupa Birliği hukuku tarafından mültecileri korumakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Meriç Nehri'nin özellikle kış aylarında tehlikeli bir güzergah olduğuna işaret edilen açıklamada, "BMMYK, Yunan makamları tarafından geri itme iddialarına ilişkin güvenilir ihbarlar almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu "geri itme" vakalarının, gözaltına alma, iltica başvurusu hakkı tanımama ve zaman zaman şiddet de kullanılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderme şeklinde gerçekleştiği anlatılarak, "BMMYK'ya yılbaşından bu yana, birkaç yüz kişiyi etkilediği ileri sürülen, nehir üzerinden toplu geri gönderme vakalarına ilişkin birçok beyan geldi." bilgisi paylaşıldı.

Bu tür geri göndermelerin içinde özellikle kadın ve savunmasız bireylerin bulunması nedeniyle birçok risk taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür ihbarlar kesinlikle endişe verici ve BMMYK, daha önce bu meseleyi Yunan makamlarının gündemine getirdi ve önleyici tedbirler alınması çağrısında bulundu." değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan iddiaları yalanladı

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Olga Gerovasili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

Gerovasili, "Böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan yapılmadı. Kesin bir dille yalanlıyorum." diye konuştu.

"Yunanistan sıkça 'geri itme' yoluna gidiyor"

Edirne'nin sınır köylerinde ilk belirlemelere göre donarak öldükleri tahmin edilen 3 göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, "geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ifade ediliyor.

Söz konusu duruma maruz kalan göçmenler ifadelerinde, Yunan güvenlik güçlerinden şiddet gördüklerini ve sonrasında botlara bindirilerek geri gönderildiklerini ileri sürüyor.

Yunan makamları, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 14 bin göçmenin ülkelerine geçiş yaptığını ifade ediyor.

Öte yandan, Edirne'de yılın 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla, büyük çoğunluğu Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı.