BM'nin 22 personeli Etiyopya'da gözaltına alındı

AA 9 Kasım 2021 Salı 21:04 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 21:05

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Etiyopya'da BM'nin 22 yerel çalışanının gözaltına alındığını, 6 kişinin daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

BM çalışanlarının neden gözaltına alındığına dair kendilerine net bir açıklama yapılmadığını belirten Dujarric, gözaltındaki 16 BM personelinin derhal serbest bırakılması için Etiyopya hükümeti ile çalıştıklarını ifade etti.

Gözaltıların BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in 4 günlük Etiyopya ziyaretinin ardından yaşanması dikkati çekti.

Etiyopya hükümeti daha önce de 7 BM personelini içişlerine karışmakla suçlayarak "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Etiyopya'nın BM çalışanlarını ülkeden kovmasının "yasal olmadığı" bildirmişti.

Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve Addis Ababa'ya yapılabilecek saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar, Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

