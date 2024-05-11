BM'nin Filistin kararı sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye sesini yükseltmeye devam edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oylanan Filistin'in BM üyeliğini içeren karar tasarısı, 9 hayır oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Kararda, Filistin'in üyeliğe "uygun" olduğu belirtildi.

BM'den Filistin kararı: Kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur." denilen açıklamada, uluslararası topluma, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atma" ve "Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısında bulunuldu.

TBMM ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YÜKSEL, BM GENEL KURULUNUN FİLİSTİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Filistin kararının, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemde yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan karar gereğince Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlandığını belirten Yüksel, "Alınan bu karar, her platformda ifade ettiğimiz üzere uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış bağımsız ve egemen Filistin devletinin gerekliliğini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık "apartheid", 56 yıllık "işgal", 16 yıllık "abluka" politikalarının ve son dönemdeki soykırım suçu teşkil eden eylemlerinin durdurulması için tüm uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ettiklerini vurguladı.

Vakit kaybetmeden nihai barışı sağlamaya matuf planların harekete geçirilmesinin önem arz ettiğini belirten Yüksel, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun desteklenmesi ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

- "TÜRKİYE, SESİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEKTİR"

"Dünyanın merhamet kapısı olduğu" anlayışıyla Türkiye'nin şefkat elinin tüm mazlumlara ve Gazzelilere uzatıldığına işaret eden Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu anlayışı gereğince devletimiz tüm imkanlarıyla acıları dindirmeye çalışmaktadır. Türkiye, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerine karşı sesini yükseltmeye, kalıcı ateşkes çağrısında bulunmaya ve Gazze halkına insani yardım sağlamaya devam edecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, BM GENEL KURULU'NUN FİLİSTİN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısının kabulüne ilişkin, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasına ilişkin karar tasarısının kabul edilmesini oldukça anlamlı bir destek mesajı olarak gördüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 'evet' oyu ile kabul edilmesini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı büyük bir tepki olarak nitelendiriyor, uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunun Filistin halkının özgürlüğünden yana olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Kalıcı barış için tek çözümün, başkenti Kudüs olan yaşanabilir, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kabul edilmesi olduğunu tekrar ederek, tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de adil barışın yanında ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

ADALET BAKANI TUNÇ, BM GENEL KURULUNUN FİLİSTİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesinin "özgür Filistin" için önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısının 143 evet oyuyla kabul edildiğini anımsattı.

Bunun, BM üyesi ülkelerin 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e desteğini göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Tunç, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etmesi özgür Filistin için önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

"1967 sınırları temelinde" bağımsız Filistin devletinin varlığının kabul edilmesi, Filistin halkının kendi ata yurtlarında, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze ve Refah bölgesinde çocuk, kadın, sivil demeden 35 bin Filistinliyi öldüren, 78 binden fazla Filistinliyi yaralayan İşgalci İsrail'e karşı uluslararası mekanizmalar artık gereğini vakit kaybetmeden yapmalıdır. İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen, savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in saldırıları son bulmalıdır. İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmalı, gereken ceza verilmelidir. İşgalci İsrail Devletinin Uluslararası Adalet Divanınınca verilen tedbir kararına uyması sağlanmalıdır."

Bakan Tunç, Türkiye olarak, Filistinlilerin haklı davalarında yanlarında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

- BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

BM GENEL KURULU'NDA ALINAN KARAR "GÖZLEMCİ" STATÜSÜNDEKİ FİLİSTİN'İN HAKLARINI GENİŞLETİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin hakkında kabul edilen karar, "gözlemci" statüsünde bulunan Filistin'in haklarını genişletiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Filistin'in BM üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden, yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı, gözlemci statüsündeki Filistin'e ilave haklar tanınmasını sağlıyor.

Karar ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları, "alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma, grup adına açıklama yapma, teklif ve değişiklik sunma, teklifleri oylamaya açma, BM Genel Kurulu'nun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı" olarak sıralanıyor.

Öte yandan Filistin devleti, gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamayacak ve BM organlarında aday gösteremeyecek.

Filistin'in BM'ye tam üyelik ve daha fazla devlet tarafından tanınmaya yönelik çabaları da devam ediyor.

Bir ülkenin BM'ye tam üye olmasıyla diğer devletler tarafından tanınması ise farklı anlamlara geliyor. BM'ye üye olan bir devleti diğerlerinin tanıma zorunluluğu olmaması gibi, diğer devletler tarafından tanınan bir devletin BM üyesi olmaması da söz konusu olabiliyor.

Bu duruma İsviçre örnek gösteriliyor. İsviçre, birçok devlet tarafından daha önceden tanınmasına rağmen BM'ye 2002'de üye olmuştu.

Halihazırda BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.