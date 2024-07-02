BM'nin İmran Han çağrısına Pakistan'dan ret

Pakistan devlet televizyonundaki (PTV) habere göre, Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, BM Çalışma Grubu'nun, eski Başbakan Han'ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Tarar, Han'ın tutuklanması ve ilgili hukuki süreçlerin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek BM Çalışma Grubunun çağrısına karşı çıktı.

İmran Han'ın "uluslararası ilkelerin yanı sıra ülke anayasası ve kanunları kapsamında" haklarına sahip olduğunu dile getiren Tarar, eski başbakanın hüküm giyerek hapse girmiş olduğunu söyledi.

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, İmran Han'ın "keyfi" şekilde cezaevinde tutulduğu, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği savunulmuştu.

Açıklamada, Han'ın keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız şekilde soruşturulması ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı gerekli önlemleri alması için Pakistan'a çağrı yapılmıştı.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.