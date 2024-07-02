İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5703
  • EURO
    35,0515
  • ALTIN
    2434.49
  • BIST100
    10446.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'nin İmran Han çağrısına Pakistan'dan ret
Dünya

BM'nin İmran Han çağrısına Pakistan'dan ret

Pakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 'derhal serbest bırakılması' çağrısını, tutuklamanın ülkenin iç meselesi olduğunu belirterek reddetti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
BM'nin İmran Han çağrısına Pakistan'dan ret
ABONE OL

Pakistan devlet televizyonundaki (PTV) habere göre, Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar, BM Çalışma Grubu'nun, eski Başbakan Han'ın serbest bırakılması çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Tarar, Han'ın tutuklanması ve ilgili hukuki süreçlerin Pakistan'ın iç meselesi olduğunu söyleyerek BM Çalışma Grubunun çağrısına karşı çıktı.

İmran Han'ın "uluslararası ilkelerin yanı sıra ülke anayasası ve kanunları kapsamında" haklarına sahip olduğunu dile getiren Tarar, eski başbakanın hüküm giyerek hapse girmiş olduğunu söyledi.

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, İmran Han'ın "keyfi" şekilde cezaevinde tutulduğu, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği savunulmuştu.

Açıklamada, Han'ın keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız şekilde soruşturulması ve haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olanlara karşı gerekli önlemleri alması için Pakistan'a çağrı yapılmıştı.

Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.