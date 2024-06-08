Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 246. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL İSTENMEYEN BİR VARLIK HALİNE GELDİ



Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldiğini ifade etti.

Rişk, Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye almasının ardından Telegram hesabından yazılı açıklamada bulundu.

"Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı), ordu ve hükümetin, İsrail'in kara listeye alınmasından ötürü bir kez daha korkuya kapıldığını dile getiren Rişk, "İsrail artık istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in, 6 Haziran'da En-Nuseyrat Mülteci Kampında Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıya da değinen Rişk, bu saldırının, kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir soykırım ve etnik temizlik suçu olduğunu vurguladı.

İsrail'in, söz konusu okulda direnişçilerin olduğu yönündeki iddialarının da "gülünç bir yalan" olduğunu kaydeden Rişk, hiçbir şeyin masum sivillerin katledilmesini haklı gösteremeyeceğini belirtti.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını açıklamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

06:05 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, istenmeyen ve uluslararası mahkemelerde kovuşturulan bir varlık haline geldiğini ifade etti.

04:32 İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlenen saldırıda 17 direniş mensubunun öldürüldüğünü ileri sürerken, Gazze'deki hükümet iddiayı yalanladı.

04:21 Kolombiya, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

02:35 Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in, Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırıları kınadı.

02:31 İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin, Gazze'de Hamas'a alternatif bir hükümet kurulmasını içeren "pilot" projeyi onayladığı ileri sürüldü.

00:21 Almanya'da DAVA adlı siyasi oluşumunun Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Fatih Zingal, seçilmeleri halinde Filistin'de ve özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını AP'de dile getirmek istediklerini söyledi.

00:07 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarının İsrail askerlerinin öldürdüğü onlarca kişinin cansız bedeniyle ve yardım bekleyen yaralılarla dolu olduğu bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.