BM'nin seçim çağrısıyla ilgili Dibeybe'den açıklama

Dibeybe, Bathiliy'nin, BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sayfasında, seçimlere gidilmesiyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dibeybe, "Bathiliy'nin, tüm Libyalı tarafları, tek hedef (seçimler) olarak tanımladığı şeyi gerçekleştirmeye çağırmasından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Dibeybe, hükümet olarak, ülkedeki geçiş sürecinin sona ermesini isteyen 2.8 milyon seçmenin iradesinden yana olduklarını vurguladı.

Bathiliy, 3 Aralık'taki açıklamasında, Libya'ya geldiğinden bu yana siyasi çevreleri siyasi süreçte ilerleme kaydedebilmek için müzakerelerini hızlandırmaya ve "tek hedef" olan şeffaf ve nezih seçimlerin yapılması için ortam hazırlamaya çağırdığını belirtmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathiliy, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin seçim sürecini hızlandırmak için BM gözetiminde Zintan kentinde toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını ancak bu toplantının lojistik sebeplerden ötürü burada gerçekleştirilemediğini kaydetmişti.

Bathiliy, tarafları ülkeyi krizden çıkaracak somut ve hayata geçirilebilir çözümler üretmek için yeni bir toplantı zamanı ve mekanı belirlemeye çağırmıştı. Bathiliy'nin, Salih ile Mişri arasında Libya'da yeni hükümet kurma girişimlerinin ardından bu açıklamayı yapması dikkati çekmişti.

Salih de 1 Aralık'ta Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasında, üst düzey kurumların yeniden yapılandırılması konusunda görüş birliği olduğunu, bunun yanı sıra ülkede tek bir yürütme organı (hükümet) oluşturulması konusunun ilerleyen günlerde karara bağlanacağını kaydetmişti.

- ÜLKEDE İKİ AYRI HÜKÜMET



Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.