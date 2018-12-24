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BM'nin uluslararası ateşkes denetleyicilerinin Hudeyde'ye ulaşmasıyla çatışmalar yaşandı

Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri, Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye ulaştı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hollandalı General Patrick Cammaert başkanlığındaki uluslararası ateşkes denetleyicileri, başkent Sana'dan kara yoluyla Hudeyde'deki BM merkezine geldi.
 
Ateşkes denetleyicilerinin, yarın Hudeyde Limanı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.
 
İki taraf arasında çatışmalar yaşandı
 
Denetleyicilerin kente ulaşmasıyla hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
 
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi milisler, kentin doğusundaki es-Salih ve Halka Çarşısı bölgelerinde hükümet güçlerine saldırı başlattı, karşılık verilmesi üzerine de çatışma çıktı.
 
Çatışmaların halen devam ettiği belirtildi.
 
Husilerden hükümet güçlerine suçlama
 
Husilere ait "El-Mesire" televizyonu, hükümet güçlerini olayları yeniden tırmandırmak ve ateşkes anlaşmasını çökertmekle suçladı.
 
İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan ve 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes, 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.
 
Hollandalı General Cammaert, dün hükümetin geçici başkent ilan ettiği Aden kentine gitmiş ve yetkililerle görüşmüştü. Aden'den ayrılan Cammaert, bugün de Husilerin kontrolündeki Sana'ya geçmişti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), cuma günkü oylamada Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etmişti.

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