BM'nin UNRWA için yardım konferansında 107 milyon dolar taahhüt edildi

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yeni taahhütleri memnuniyetle karşıladığını belirten Körösi, üye ülkelere Filistinli mültecilerle dayanışma içinde olma çağrısı yaptı.

Körösi, "Toplamda 812,3 milyon dolar olacak şekilde üye ülkelerin cömertçe davranarak yapmış olduğu 107,2 milyon dolarlık yeni taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

- Taahhüt Konferansı'nda yardım çağrısı

BM Genel Kurulu'nda 2 Haziran'da düzenlenen Taahhüt Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'nın mali çöküşün eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, ilave bütçe kesintilerinin feci sonuçları olabileceğine işaret etmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Filistinli mültecilere ortak bağlılığın ortak sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, öncelikle İsrail-Filistin sorununa siyasi çözüm bulunması ve UNRWA'nın sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya sahip olması için fonlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Komiser Lazzarini, "Sizlere yarım milyon çocuğun ümidini yitirmemesi için sesleniyorum." diyerek tüm ülkelere katkı çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.