14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3965
  • 6,0967
  • 222.597
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı: Yatırım planları riske girer

BMW ve Toyota, İngiltere’nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alman otomotiv şirketi BMW ve Japon otomotiv firması Toyota, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.

İsviçre’de Cenevre Motor Show’da İngiliz Sky News’e değerlendirmede bulunan BMW Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schwarzenbauer, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda Oxford şehrindeki "mini" model araçların üretildiği tesisin ülke dışına taşınmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

"Mini araçlar için ciddi tehlike mevcut"
Schwarzenbauer, "(İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde) Uzun vadede bunun bizim için tam olarak ne anlama geldiğini değerlendirmemiz gerekecek. Mini araçlar için ciddi tehlike mevcut.” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında Schwarzenbauer’ın ayrıca İngiltere’nin Birmingham şehrindeki motor üretim tesisini de Avusturya’ya taşıyabileceğini söylediği iddia edildi.

BMW, İngiltere’de yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.

"Yatırımların iptali mümkün"
Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl ise İngiliz yayın kurumu BBC’ye Cenevre’de yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin AB’den çıkışına ilişkin olası olumsuz gelişmelerin şirketin Derby’de planladığı yatırımları riske sokabileceği uyarısında bulundu.

Johan van Zyl, Toyota’nın İngiltere’deki yatırım planlarının geleceğine ilişkin olarak da “Uzun vadede eğer sonuç çok negatif olursa, bu durum (yatırımların iptali) mümkün.” dedi.

Toyota halihazırda İngiltere’deki iki üretim tesisinde toplam 3 bin kişiyi istihdam ediyor.

Nissan ve Honda'nın İngiltere kararları

Geçen ay Nissan, İngiltere’de Sunderland tesisinde üretmeyi planladığı yeni "X-Trail" modelinin İngiltere yerine Japonya’da üretilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

1986 yılından beri İngiltere’de üretim yapan Nissan'ın, Sunderland’deki tesisinde toplam 7 bin kişi çalışıyor.

Yine geçen ay Japon otomotiv şirketi Honda, İngiltere’nin Swindon kentindeki tesisinin 2022 yılında kapatılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Ford da uyarı da bulunmuştu

ABD’li otomotiv şirketi Ford ise geçen ay yaptığı açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasının yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ford’un açıklamasında, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının şirketin ülkedeki yatırım planlarını etkileyebileceği belirtilirken, “Bu şekilde bir durum İngiliz otomotiv endüstrisi ve Ford’un ülkedeki üretim faaliyetleri açısından yıkıcı olur. Avrupa’daki işimizde rekabetin korunabilmesi gereken her şeyi yapacağız.” ifadeleri kullanılmıştı.

Ford İngiltere’de toplam 13 bin kişiyi istihdam ediyor.

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA