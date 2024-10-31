İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 391. gününde sürüyor.

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ ALBANESE'DEN GAZZE'Yİ GÖZ ARDI EDEN BM ÜYELERİNE TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'yi gözardı etmesini eleştirerek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" dedi.

Albanese, sosyal, insani ve kültürel konuların ele alındığı BM 3. Komitesi'nde üye ülkelere açıklamalarda bulundu.

Bazı üye ülkelerin geçen seneki metinlerin aynısını bu yıl da okuduklarına işaret eden Albanese, "Bu odaya her girdiğimde bir şok ve hayal kırıklığı yaşıyorum." diye konuştu.

Albanese, Hamas'ı kınadığını, İsrail'le dayanışma içinde olduğunu ve esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiğini belirterek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" sorusunu yöneltti.

Gazze konusunda tek kelime etmeyen ülkelerin empatiden yoksun olduğunu kaydeden Albanese, empatinin insanlığı bir arada tutan tutkal görevi gördüğünü söyledi.

Albanese, söz konusu üye ülkelerin bu tavrı sürdürmesi halinde dünyanın geri kalanı için daha da "gereksiz" hale geleceklerini ifade ederek, Avrupa'da ve birçok Batı ülkesinde insan haklarının okullarda öğretildiğini hatırlattı.

Buna rağmen bu ülkelerin sokaklarında Filistin için destek gösterilerinin engellendiğine işaret eden Albanese, bu ülkelerin gençlere "müttefikimiz İsrail'e dokunmayın" mesajı verdiğini ve toplanma ile ifade özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:46 Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas Parlamentosundaki konuşması sırasında Filistin direnişine yönelik eleştirileri protesto edilerek kınandı.

06:23 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan bölgedeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirerek, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulundu.

02:37 Arap Birliği, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararına yanıt vermek amacıyla bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

00:06 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in BM üyeliğinin Filistin'e karşı uluslararası yasaları ihlalden vazgeçinceye kadar "askıya alınmasını" tavsiye etti.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'yi gözardı etmesini eleştirerek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" dedi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli şehit oldu, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 763 Filistinli hayatını kaybetti.