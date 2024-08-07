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Dünya

BM'ye göre İngiltere'deki eylemler ırkçılığı şiddetlendiriyor

İngiltere'de devam eden aşırı sağcı şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İngiltere ofisi, ülke genelindeki şiddet eylemlerinin ırkçılığı körüklediğine dikkati çekti. Ofis ayrıca, 'Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

DHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
BM'ye göre İngiltere'deki eylemler ırkçılığı şiddetlendiriyor
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UNHCR, şiddet eylemlerinin ülke genelinde devam etmesi ve eylemler sebebiyle 400'den fazla kişinin gözaltına alınması ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "Son birkaç gündür İngiltere'de tanık olduğumuz şiddet, sığınmacılara yönelik hedefli saldırılar da dahil olmak üzere bizi şoke ediyor. Nefret ve önyargıyla körüklenen yanlış bilgi ve yanlış bilgilendirmenin yayılması toplum içerisinde sonuçlar doğuruyor ve ele alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DE GÖRÜLEN ŞİDDET ŞOK EDİCİ"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, "Son birkaç günde İngiltere'de görülen şiddet, sığınmacılara yönelik olanlar da dahil olmak üzere, şok edicidir ve bu şiddeti körükleyen sahte haberler de öyle. Ayrım gözetmeksizin herkesin kendi toplumlarında güvende hissetme ve nefret, korku ve hoşgörüsüzlükten uzak yaşama hakkı vardır" dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkenin genelinde devam eden eylemlerde yetkililerin yaptığı açıklama göre 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Devon ve Cornwall polisi eylemlerde altı kişiyi tutukladıklarını memur ve sivillerin yaralandığını ifade etti. Staffordshire polisi devam eden eylemlerde 6 polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığını belirterek, şüpheliyi bulmak için halktan yardım istedi.

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