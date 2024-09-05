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Dünya

BM'ye göre Suriye, kimyasal silah programıyla ilgili doğru bilgi sunmuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, Suriye yönetiminin kimyasal silah programıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi sağlamadığını bildirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
BM'ye göre Suriye, kimyasal silah programıyla ilgili doğru bilgi sunmuyor
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Ebo, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen ve Suriye'nin kimyasal silah programının ele alındığı oturumda konuştu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti ve Suriye ile son tur görüşmelerin Mayıs 2024'te yapıldığını aktaran Ebo, OPCW heyetinin aldığı örneklerle ilgili Suriye yönetiminden ilave açıklama talep ettiğini belirtti.

SAĞLANAN BİLGİ YETERSİZ

Ebo, heyetin Suriye'nin bazı faaliyetlerini beyan etmediğini tespit ettiğini, bunun ardından sağlanan bilginin de yetersiz kaldığını dile getirdi.

Halihazırda buna benzer 19 farklı faaliyet hakkında araştırma yürütüldüğünü ifade eden Ebo, Suriye'nin "tam işbirliğinin" şart olduğunu kaydetti.

BMGK ÜYELERİNE BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Ebo, "OPCW heyetine göre, Suriye yönetimi, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi sağlamıyor." dedi.

BMGK üyelerine birlik içinde hareket etme çağrısında bulunan Ebo, üyelerin kimyasal silah kullanımını kabul etmeyeceğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

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