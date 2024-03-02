BM'ye harekete geçme çağrısı: Gazze'de 700 bin kişi ölümle karşı karşıya

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 148. gününde sürüyor.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAN "KUZEYDEKİ FİLİSTİNLİLER ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA" UYARISI

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce çocuk, hamile kadın ve yaşlının, açlık ve susuzluk nedeniyle "ölümle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 700 bin kişiyi hedef alarak ve aç bırakarak "soykırım suçu" işlediğini vurguladı.

"Gazze'nin kuzeyinde binlerce çocuk, hamile kadın ve yaşlı, susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya." ifadesini kullanan Kudra, Birleşmiş Milletleri (BM), Gazze'nin kuzeyinde "insani felaket" yaşanmaması için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı açıklamada da Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durmasının, 700 bin kişinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:22 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 16 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

05:59 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirterek, "Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor." dedi.

05:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

03:55 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Gazze'ye destek için yapılan eylemleri aşırılık yanlılarının ele geçirdiğine ilişkin açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler sert tepki gösterdi.

03:34 İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı.

03:24 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

02:45 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.

00:19 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.