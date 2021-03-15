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Dünya

Bobi Wine gözaltına alındı

Uganda'da 'Bobi Wine' adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, başkent Kampala'da düzenlediği gösteride gözaltına alındı.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:01
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Uganda The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Kyagulanyi ve destekçilerinin seçim sonuçlarına itiraz için düzenledikleri gösteriye polis müdahale etti.

Gösteride güvenlik güçlerinin Kyagulanyi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

"İnsanlarımızı geri verin" yazılı pankartları taşıyan göstericiler ayrıca gözaltında tutulan muhaliflerin serbest bırakılması istedi.

- WİNE'DEN "BARIŞÇIL GÖSTERİ" ÇAĞRISI

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçim öncesi birkaç kez gözaltına alınan Kyagulanyi, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz ederek "barışçıl gösteri" çağrısı yapmıştı.

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