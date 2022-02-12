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Dünya

Bodnar'dan krize ilişkin açıklama: Türkiye'nin rolü çok önemli

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, 'Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli.' dedi. Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, dünyanın faklı ülkelerinde gerçekleştirilen #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Ukrayna Derneğinde bir araya geldi. Ukraynalılar, Türk-Ukrayna bayrakları ve 'Teşekkürler Türkiye' pankartları açtı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:04
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Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, dünyanın faklı ülkelerinde gerçekleştirilen #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Ukrayna Derneğinde bir araya geldi.

Büyükelçi Bodnar, burada, AA muhabirine ülkesi ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodnar, bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'yı tahliye etmesine yönelik tavsiyede bulunmasına ilişkin, her ülkenin belli durumlarda nasıl davranmalarıyla ilgili belli protokollerinin olduğunu ve ülkelerin Ukrayna çevresindeki tehditleri değerlendirdiğini söyledi.

"Bize göre bu çok erken bir karar, hemen yarın bir tehlikenin olduğuna inanmıyoruz ama bu Batılıların bizi terk ettiği, desteğini çektiği anlamına gelmez. Batılı ülkelerden her gün savunmamızı güçlendirecek belli silahlar, mühimmatlar gönderiliyor." ifadelerini kullanan Bodnar, bugünlerde dünyada herkesten bu desteği hissettiklerini, herkesin kimin saldırgan olduğunu, kimin kendini savunduğunu çok iyi anladığını vurguladı.

Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli. Bizim güçlü bir şekilde, sesli bir şekilde bunu dillendirmemiz lazım. Bu konu hakkında susmak doğru olmaz."

Dernekte bir araya gelen Ukraynalılar, Türk-Ukrayna bayrakları ve "Teşekkürler Türkiye" pankartları açtı.

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