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Boeing '737 MAX' uçak kazalarında sistem hatası olduğunu kabul etti

Boeing, '737 Max' tipi uçaklarda kazaya 'MCAS' adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.

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Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 738 MAX 8 kazalarında, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu belirterek, yaşanan can kayıpları için özür diledi.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya Havayolları'na ve Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"737 MAX kazalardaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." ifadesini kullanan Muilenburg, hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini iletti.

Her iki kazanın da tam detaylarının ilgili hükümetlerin raporlarında ortaya konacağını vurgulayan Muilenburg, "Ancak Etiyopya Havayolları'na ait uçak kazasının ilk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

Boeing 737 Max 8 krizi
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların MCAS adlı sistemi için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

Yok böyle bir otomobil tutkusu

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