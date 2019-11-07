Boeing’in oksijen tüpü çalışmıyor!

Şirketin eski kalite kontrol mühendisi John Barnett, yaptığı testlerin uçaklardaki oksijen sistemlerinin dörtte birinde arıza gösterdiğini, bu nedenle ihtiyaç halinde çalışmayabileceklerini söyledi. Barnett, bir Boeing fabrikasında çalışanların şirketin kalite kontrol prosedürlerine sıklıkla uymadıklarını ve arızalı parçaların üretim aşamasında bilinçli olarak uçaklara monte edildiğini de öne sürdü.