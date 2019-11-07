23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7507
  • 6,3668
  • 275.785
  • 101144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Boeing’in oksijen tüpü çalışmıyor!

Boeing firmasının eski bir çalışanı 2017 yılında oksijen tüplerinin bazılarında arıza tespit ettiklerini, ancak bu tüplerin uçaklardan kaldırıldığını öne sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şirketin eski kalite kontrol mühendisi John Barnett, yaptığı testlerin uçaklardaki oksijen sistemlerinin dörtte birinde arıza gösterdiğini, bu nedenle ihtiyaç halinde çalışmayabileceklerini söyledi. Barnett, bir Boeing fabrikasında çalışanların şirketin kalite kontrol prosedürlerine sıklıkla uymadıklarını ve arızalı parçaların üretim aşamasında bilinçli olarak uçaklara monte edildiğini de öne sürdü.  

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan "Başkan Erdoğan" görüşmesi sonrası ilk açıklama

Trump'tan 'Başkan Erdoğan' görüşmesi sonrası ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA