Boeing’in oksijen tüpü çalışmıyor!
Boeing firmasının eski bir çalışanı 2017 yılında oksijen tüplerinin bazılarında arıza tespit ettiklerini, ancak bu tüplerin uçaklardan kaldırıldığını öne sürdü.
Şirketin eski kalite kontrol mühendisi John Barnett, yaptığı testlerin uçaklardaki oksijen sistemlerinin dörtte birinde arıza gösterdiğini, bu nedenle ihtiyaç halinde çalışmayabileceklerini söyledi. Barnett, bir Boeing fabrikasında çalışanların şirketin kalite kontrol prosedürlerine sıklıkla uymadıklarını ve arızalı parçaların üretim aşamasında bilinçli olarak uçaklara monte edildiğini de öne sürdü.
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