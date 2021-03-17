Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında yeni gelişme

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 20:53 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:57

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Uğuzeş ile tutuksuz sanıklar Eda Kalafat, Hazar Kolancalı, Mahmutcan Bodrumlu, Sena Nur Baş ve Rümeysa Özüyağlı'nın savunmaları alındı.

Savunma yapan sanıklar ve avukatları tahliye ve beraat talebinde bulundu.



- "Ev hapsi" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Sanıklardan Sena Nur Baş, savunmasının alınmasının ardından mahkemeden, hakkında "ev hapsi" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiri uygulamasının kaldırılmasını talep etti.



Mahkeme, sanığın ev hapsini kaldırarak, "haftada bir imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Duruşmada, celse arasında Hazar Kolancalı hakkında verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin de kaldırıldığı bildirildi.



- Tahliye kararı

Savunmaların ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş'in tahliyesine karar verdi.

Sanıkların duruşmaya gelme zorunluluğunu da kaldıran mahkeme, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.