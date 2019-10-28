22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7352
  • 6,3631
  • 277.613
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bogota'da ilk kez bir kadın belediye başkanlığına seçildi

Kolombiya'da dün yapılan yerel seçimlerde ilk kez bir kadın aday, başkent Bogota'nın belediye başkanı oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez soldaki Yeşil İttifakı Partisinin adayı 49 yaşındaki Claudia Lopez'in, Bogota'daki yarışta oyların yüzde 35,26'sını alarak belediye başkanı seçildiği belirtildi.

Lopez'in en yakın rakibi Carlos Fernando Galan'ın ise yüzde 91,75'i sayılan oyların 32,4'ünü aldığı kaydedildi.

Claudia Lopez, seçim kampanyası sırasında Bogota Nehri'nin temizlenmesi, metro hattının inşası, Venezuelalı göçmen krizi, hava kirliliğiyle mücadele ve Thomas Van Der Hammen Doğal Koruma Alanı'nın yeniden ağaçlandırılması konularına odaklanmıştı.

Lisans eğitimini Kolombiya'da Externado Üniversitesinde finans, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanında gören, ABD'de Colombia ve Northwestern üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapan Lopez'in, Bogota belediye başkanlığı koltuğuna 1 Ocak 2020'de oturacağı ifade edildi.

Claudia Lopez, Kolombiya'da son devlet başkanı seçiminde de partisinin devlet başkanı yardımcılığı adayı olmuştu.

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Mahkeme FETÖ elebaşının yeğeni için kararını verdi

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

MSB duyurdu: Rasulayn'da 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: Rasulayn'da 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: Çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: Çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

Feci olay, sürücü sinir krizi geçirdi: Allah'ım ben ne yaptım?

'2020'de Ay'a bir sonraki yıl da Mars'a gideceğiz'

'2020'de Ay'a bir sonraki yıl da Mars'a gideceğiz'

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Bu festival bildiğiniz gibi değil! Ölüler Günü...

Balıkta inanılmaz hile: Solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar!

Balıkta inanılmaz hile: Solungaçlarını kırmızıya boyuyorlar!
 

POPÜLER HABERLER

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA