Bogota'da ilk kez bir kadın belediye başkanlığına seçildi
Kolombiya'da dün yapılan yerel seçimlerde ilk kez bir kadın aday, başkent Bogota'nın belediye başkanı oldu.
- AA
Merkez soldaki Yeşil İttifakı Partisinin adayı 49 yaşındaki Claudia Lopez'in, Bogota'daki yarışta oyların yüzde 35,26'sını alarak belediye başkanı seçildiği belirtildi.
Lopez'in en yakın rakibi Carlos Fernando Galan'ın ise yüzde 91,75'i sayılan oyların 32,4'ünü aldığı kaydedildi.
Claudia Lopez, seçim kampanyası sırasında Bogota Nehri'nin temizlenmesi, metro hattının inşası, Venezuelalı göçmen krizi, hava kirliliğiyle mücadele ve Thomas Van Der Hammen Doğal Koruma Alanı'nın yeniden ağaçlandırılması konularına odaklanmıştı.
Lisans eğitimini Kolombiya'da Externado Üniversitesinde finans, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanında gören, ABD'de Colombia ve Northwestern üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapan Lopez'in, Bogota belediye başkanlığı koltuğuna 1 Ocak 2020'de oturacağı ifade edildi.
Claudia Lopez, Kolombiya'da son devlet başkanı seçiminde de partisinin devlet başkanı yardımcılığı adayı olmuştu.
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