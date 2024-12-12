İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8938
  • EURO
    36,7984
  • ALTIN
    3042.78
  • BIST100
    10058.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Boğulduğu zannediliyordu: Aylar sonra ortaya çıktı
Dünya

Boğulduğu zannediliyordu: Aylar sonra ortaya çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir gölde kanosuyla balık tutarken boğulduğu izlenimini uyandırarak Avrupa'ya kaçan Ryan Borgwardt (45), aylar sonra ülkesine dönerek mahkemede ifade verdi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Boğulduğu zannediliyordu: Aylar sonra ortaya çıktı
ABONE OL

Green Lake ilçesi Şerifi Mark Podoll, düzenlediği basın toplantısında, Borgwardt'ın, ortadan kaybolmasından yaklaşık 4 ay sonra "kendi isteğiyle geri döndüğünü" ve yargı karşısına çıktığını söyledi.

Evli ve 3 çocuk babası Amerikalının, ağustos ayında Green Lake isimli gölde balık tutarken kaybolduğunu söyleyen Podoll, yetkililerin, gölün zemininde batan kanosu ve cep telefonu bulunan Borgwardt'ı, boğulduğunu sanarak 54 gün boyunca aradığını belirtti.

Podoll, aylar sonra Borgwardt'ın ABD polisiyle iletişime geçtiğini, Avrupa'da bir yerde olduğunu ve "ölme numarasını" ailevi bir mesele sebebiyle planladığını söylediğini ifade etti.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, 10 Aralık'ta ülkesine dönen Borgwardt, gözaltına alındı ve bugün mahkemede ifade verdi.

Mahkeme kayıtlarında, ailesiyle irtibata geçirilen kişi için son defa izine rastlandığı gölde yapılan arama çalışmalarının 10 binlerce dolara mal olduğu ve bunun için Borgwardt'tan tazminat ödemesinin istenildiği yer aldı.

Belgelerde Borgwardt'ın, ortaya çıktıktan sonra polise, elektrikli bir bisikletle gölden uzaklaştığını ve bir otobüse binerek önce Kanada'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiğini anlattığı kaydedildi.

  • Ryan Borgwardt
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.