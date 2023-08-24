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Dünya

Boko Haram 42 kadın ve çocuk kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram, düzenlediği saldırıda 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Boko Haram 42 kadın ve çocuk kaçırdı
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Jere bölgesinde odun toplamaya giden bölge sakinlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 42 kadın ve kız çocuk kaçırıldı, 4 kadın Boko Haram'ın elinden kaçmayı başardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Boko Haram
  • kadın kaçırma
  • terör saldırısı

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