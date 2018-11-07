Boko Haram eğitimi ve öğrencileri vuruyor

Batı tarzı eğitime karşı çıkan örgütün saldırıları hem öğrencileri, hem öğretmenleri mağdur ediyor, yüz binlerce kişiyi de yer değiştirmek zorunda bırakıyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı verilerine göre, örgütün 2009'dan beri düzenlediği saldırılar yüzünden on binlerce öğrenci eğitimden mahrum kalıyor.

Dünyada okula gidemeyen çocukların yarısı Nijerya'da bulunuyor. Eğitimin önündeki en büyük engel olarak Boko Haram gösteriliyor.

Örgütün özellikle 2012'den itibaren düzenlediği saldırılar nedeniyle binden fazla okul kapandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "National Human Development Report-2018: Kuzeydoğu Nijerya'da İnsani Kalkınmanın Sağlanması" başlıklı raporuna göre, Borno eyaletinde 2013'te bin 721 devlet okulunun tamamı kapatıldı ve sadece 212 özel okul faaliyetlerine devam edebildi.

Örgütün saldırılara başladığı 2009 yılından 2015'e kadar çoğunluğu Borno'da olmak üzere 600'den fazla öğretmen öldürüldü.

Ülkede 2013'ten bugüne kadar binden fazla okul çağındaki çocuk kaçırılırken, öğretmenlere yönelik işlenen kaçırma, yaralama ve öldürme gibi suçlar nedeniyle 19 bin öğretmen görevini bırakmak zorunda kaldı.

Ülkede, 2016'dan itibaren ise kapanan okullardan 547'sine çatışmalar yüzünden yerlerinden edilmiş Nijeryalılar yerleşti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki çatışmalar nedeniyle Yobe, Bauchi ve Taraba eyaletlerine göç eden Nijeryalı çocukların karşılaştığı en büyük sorunlar arasında okul malzemelerinin yetersizliği, maaşların ödenememesi nedeniyle öğretmenlerin derse girmemesi ve okul ücretleri geliyor.

1,6 milyon kişi yaşadığı yeri terk etti

Raporda yer alan verilere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde, 2009'da yaklaşık 100 bin kişi ülke içi yer değiştirmek zorunda kalırken, bu sayı 2016'da 1,6 milyona yükseldi.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlar arasında ise barınma ihtiyacı geliyor.

Borno'da yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Nijeryalı bulunurken, bunların yüzde 10'u eyaletin farklı bölgelerinde kurulan 49 kampta yaşam savaşı veriyor.

Kamplardaki insani koşulların yetersizliğine dikkat çekilen raporda, "On binlerce kişi çadırlarda ya da okul binalarında yaşamaya çalışıyor. Bölgeye yapılan yardımlar yetersiz ve çadırların çoğu güvensiz, yaşam koşulları açısından elverişsiz durumda." ifadelerine yer verildi.

4,7 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde, 1,4 milyonu acil olmak üzere 4,7 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Söz konusu eyaletlerde 38 bin kişi ise ağır kıtlık şartlarıyla karşı karşıya.

Gıda krizinin en yoğun yaşandığı Borno'da, 2016'da, 24 bin kişinin yaşadığı bir kampta her 5 kişiden 1'i yetersiz beslenme nedeniyle hastanelik oldu. Bu kişilerden 188'i gıda yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Raporda ayrıca bu üç eyalette, 450 bini 5 yaş altı çocuk olmak üzere 5,2 milyon kişinin güvenlik problemlerine bağlı gıda sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.