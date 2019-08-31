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Boko Haram Kamerun'da 20 köylüyü kaçırdı

Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram mensupları, bir köye baskın düzenleyerek 20 kişiyi kaçırdı.

  • AA
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Güvenlik kaynakları, Boko Haram terör örgütü elemanlarının Kolofata kentinin Nijerya sınırındaki Brouvarey köyüne baskın düzenleyerek, aralarında kadınların da bulunduğu tarlada çalışan 20 kişiyi kaçırdığını belirtti.
 
Boko Haram Ortak Muharebe Kuvvetleri Sektör 1 Komutanı General Bouba Dobekreo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçırılan kişilerden henüz haber alamadıklarını söyledi.
 
Askerlerin rehineleri bulmak için bölgeye operasyon düzenlediğini aktaran Dubekreo, "Nijerya ordusuyla iş birliği yapıyoruz, rehinelerin sınırdan Nijerya'ya kaçırıldığını düşünüyoruz." dedi.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başı, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
 
Batısında 2016'dan beri Anglofon krizinin yaşandığı Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi de Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. 
 
Uluslararası Göç Örgütünün Ocak 2019'daki raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.
 
Çad Gölü havzasındaki ülkeler, Boko Haram örgütü ile mücadele etmek için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücünü (MNJTF) kurmuştu.

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