Boko Haram, Nijerya'nın Borno eyaletinde 6 milyar dolarlık yıkıma neden oldu

AA 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:47

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boko Haram saldırılarının son üç yılda 6 milyar dolarlık yıkıma neden olduğunu belirtti.

Eyalette yıkımın etkilerini telafi etmek için 25 yıllık bir stratejik kurtarma planı başlatacaklarını açıklayan Zulum, "Bu plan tarım, ticaret, çevre, sağlık hizmetleri ve beşeri sermayenin geliştirilmesine dayanıyor." ifadesini kullandı.

Zulum, bundan böyle tüm hükümet faaliyetlerinin kalkınma planına uygun olarak yürütüleceğini ifade etti.

- 2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.