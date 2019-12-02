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Boko Haram saldırıları 3,3 milyon kişiyi yerinden etti

Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle son 4 yılda 3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

  • AA
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Nijerya İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Gelişme Bakanı Sadiya Ömer Faruk, başkent Abuja'da devam eden "Mültecilere Yönelik Küresel İlkeler Sözleşmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana Çad, Kamerun, Nijer ve Nijerya'dan oluşan Çad Gölü Havzası'nda 3,3 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülkenin en büyük güvenlik sorununun Boko Haram olduğuna işaret eden Faruk, saldırılar nedeniyle Çad Gölü Havzası'nda binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Faruk, Nijerya hükümetinin yerinden edilen kişilere, Ulusal Göçmenler Komisyonu aracılığıyla destek sağladıklarını kaydetti.

- YAKLAŞIK 90 BİN KİŞİ EVİNE DÖNMÜŞTÜ
 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nijerya Temsilcisi Jose Antonio-Canhandula, Nijerya'nın Adamawa eyaletinde ordunun güvenliği tesis etmesiyle yaklaşık 90 bin kişinin evine döndüğünü söylemişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olması, 2009'dan bu yana örgüte liderlik eden Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında tartışmalara ve yapı içinde bölünmeye yol açmıştı.

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