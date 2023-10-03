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Dünya

Boko Haram'a hava operasyonu: Onlarca terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlediği hava operasyonunda onlarca terörist etkisiz hale getirdi.

AA3 Ekim 2023 Salı 07:04 - Güncelleme:
Boko Haram'a hava operasyonu: Onlarca terörist öldürüldü
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Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda Boko Haram üyelerinin bulunduğu kampların imha edildiğini ifade ederek, onlarca teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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