Boko Haram'ın rehin aldığı onlarca kişi kurtarıldı

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı, aralarında çocukların da bulunduğu 49 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, 114 teröristin yakalandığını, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.