İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3405
  • EURO
    10,119
  • ALTIN
    491.892
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bölge gerilim sürerken Rusya'dan sürpriz teklif: Arabulucu olmaya hazırız
Dünya

Bölge gerilim sürerken Rusya'dan sürpriz teklif: Arabulucu olmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, İsrail ile Filistin arasında arabulucu olmak teklifinde bulundu.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:36
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova'nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "Görüşmede Filistin ve Ürdün Büyükelçileri, İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden tahliye etme planlarının ve El-Aksa camisindeki şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.