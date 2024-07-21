Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü de basına yaptığı açıklamada İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KANAANİ, İSRAİL'İN YEMEN SALDIRISINI KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İsrail'in Yemen'in Hudeyde limanı bölgesine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Kanaani, 'tehlikeli eylemlerden' İsrail'i ve ABD'yi suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde limanı tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve mazlum ama güçlü Yemen halkının, Gazze'nin masum vatandaşlarına, kadınlarına ve çocuklarına verdiği onurlu desteğin bedelini ödediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, Hudeyde limanının sivil altyapısının tahrip edilmesine ve Yemen halkının şehit olmasına ve toplu yaralanmasına yol açan bu saldırıları, çocuk katili İsrail rejiminin saldırgan doğasının bir ifadesi olarak nitelendirdi ve Siyonistlerin tehlikeli maceraları sonucunda bölgede gerginliğin tırmanması ve savaşın yayılması riskine karşı uyarıda bulundu" denildi.

İSRAİL VE ABD'Yİ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanlığı, Kanaani'nin söz konusu tehlikeli eylemlerden İsrail ve ABD'yi suçladığını belirterek, "Gazze Şeridi'nin savunmasız sakinlerinin sürekli öldürülmesini ve çok yönlü kuşatılmasını bölgedeki mevcut gerginliklerin ana kaynağı olarak değerlendiren Kanaani, Siyonist rejimin başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki saldırganlığı devam ettiği sürece bölgeye barışın geri gelmeyeceğini sözlerine ekledi. Kanaani, Siyonist rejimi ve ABD hükümeti de dahil olmak üzere destekçilerini, Gazze'deki suçların devam etmesinin yanı sıra Yemen'e yönelik maceracı saldırıların tehlikeli ve öngörülemez sonuçlarından doğrudan sorumlu tuttu" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN'DEKİ HUDEYDE KENTİNİN HEDEF ALINMASINDA BİR ORTAKLIĞININ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığının ve saldırıyla bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Sözcüsü Türki el-Maliki konuya ilişkin açıklama yaptı.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentinin hedef alınmasında bir ortaklığı ve saldırıyla bir ilişkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili ayrıca ülkesinin hangi taraftan gelirse gelsin hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

HUSİLER: İSRAİL SALDIRISI SONRASI HUDEYDE'DE ELEKTRİKLER ÖNCEKİ DURUMUNA DÖNDÜ

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentinde elektrik santrali ve yakıt tanklarını hedef alan hava saldırılarından zarar gören elektriğin önceki durumuna döndüğünü duyurdu.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında zarar gören, Hudeyde kentindeki elektriğin yüzde 100 önceki haline döndüğünü belirtti.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

İSRAİLLİ SİYASETÇİ LİBERMAN, YEMEN'DEKİ HUDEYDE LİMANI'NIN "TAMAMEN YOK EDİLMESİNİ" İSTEDİ

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail'in saldırdığı Yemen'in Hudeyde Limanı'nın "tamamen yok edilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Ordu radyosuna açıklamalarda bulunan Liberman, Yemen'in batısında Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na yönelik İsrail'in saldırısını "başarılı" bulduğunu belirterek, "Fakat, tek bir saldırıyla yetinmemeliyiz." dedi.

Liberman, Hudeyde Limanı'nın "Husilere İran'dan gelen silahların ana kapısı" olduğunu iddia ederek, "Hudeyde Limanı'nı tamamen yok etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Daha önce İsrail'de Savunma ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Liberman, "Husiler, İsrail ekonomisine çok büyük zarar verdi, bunun ekonomik açıdan bedelini ödemeliler." ifadelerini kullandı.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, İSRAİL'İN YEMEN'E SALDIRISINI KINADI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine yaptığı saldırıyı ve sivilleri hedef almasını kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in gerçekleştirdiği vahşi saldırının uzun yıllardır iç savaşla boğuşan Yemenlilerinin acılarını daha da artırdığı" belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'in İsrail'in saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığı aktarılan açıklamada saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, İsrail'e saldırılarını durdurması ve bir esir değişimi anlaşması yapması için baskı kurma çağrısı yapıldı.

İsrail cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.