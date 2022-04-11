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Dünya

Bölgede dev tatbikat: 14 ülke katılacak

Endonezya ve ABD, her yıl düzenledikleri ikili askeri tatbikatlarına 14 ülkenin katılacağını bildirdi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:18
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CNN'in haberine göre, Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, 1-14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "Garuda Shield 2022" tatbikatına İngiltere, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden katılım sağlanacağı belirtildi.

Her yıl düzenlenen ikili tatbikata 14 ülkeden asker katılacağı kaydedilen açıklamada, canlı atış, özel operasyonlar ve havacılık gibi konulara odaklanılacağı aktarıldı.

Tatbikata katılacak ülkelerden kaç asker bulunacağı bildirilmedi.

ABD ordusu ve ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden tatbikatlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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