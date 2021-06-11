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Dünya

Bölgede Esed İran çatışması! Rusya Wagner grubu ile devrede

Rusya, Suriye'deki 3 ilde güvenliği artırmak için devreye girdi. İran'ın Esed'e bağlı kamu müdahale etmesi sonucu Ruslar Wagner paralı askerleri güvenliği sağladığını ilk kez doğruladı.

Star.com.tr11 Haziran 2021 Cuma 21:24 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 21:25
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Rusya, Suriye'deki Rakka, Halep, Hama illerinde güvenliği artırmak için devreye girdi. İran'ın Esed'e bağlı kamu müdahale etmesi sonucu Ruslar Wagner paralı askerleri güvenliği sağladığını ilk kez doğruladı.

Rusya, Suriye'deki 3 ilde güvenliği kontrol etmek için "Wagner" paralı askerlerini görevlendirdi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Suriye'deki Rus Hmeymim askeri üssünde görevli komutanlar, Rus Wagner paralı milislerinin üç ildeki güvenlik dosyalarını kontrol edip olaylara müdahale ettiğini ve devriye attığını doğruladı.

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"Nedaa Post" web sitesinin aktardığı bilgilere göre, Mayıs ayında Suriye'deki Rus Ordusu operasyon komutanlığı Rakka, Halep, Hama valiliklerinin kırsal bölgelerindeki hırsızlık, kamu mallarını çalmak vb. durumlar için Wagner'i atama kararı aldı.

Operasyon komutanlığı paralı askerlerin bu görevlerine ek olarak güvenliği kontrol etmek için askeri devriyeler organize ettiğini belirtti.

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Site, Wagner'in, doğrudan Hmeymim üssünde görev yapan komutanlığa bağlı olarak görev yapacağı iddia edildi.

Kaynaklar, Rusya'nın kararının bahsi geçen bölgelerdeki İran destekli terör örgütlerinin ve Esed'in kendi askerlerinin bölgede oluşturduğu kaosu, adam kaçırmaları, cinayetleri ve kamu mallara el konulmasının önüne geçeceğini belirttiği iddia edildi.

Esed rejimi kendi kurumlarının güvenliği kontrol edememesini üzerine Rusya'dan yardım talep ettiği belirtiliyor.

Star.com.tr

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