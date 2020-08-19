star.com.tr 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:39 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:41

Kabil hükümetinin Eğitim Bakanlığı Akademik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Dr. Abdulbaki Emin Kabil'de arabasına yerleştirilen patlayıcıyla öldürüldü.

Afganistan'da son aylarda hak savunucularına ve din adamlarını hedef alan saldırılar gerçekleşti. Suikaste kurban giden Emin, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile çeşitli üst düzey toplantılara katılan Afgan heyetinin bir parçası ve burada şiddetin azaltılmasının yanı sıra kadın hakları konularını gündeme getiren isimlerden biriydi.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Süheyl Şahin saldırıyı kınarken, "Bu saldırı İslami düzenin, refahın ve barışın düşmanları tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Daha önce Afganistan'da Taliban ile barış yapılmasını destekleyen ve Kabil hükümetini eleştiren birçok ismin suikasta kurban gittiği biliniyor.

star.com.tr