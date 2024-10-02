Bölgede gerilim had safhada! Lübnan'da İsrail'e ağır darbe vuruldu

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesinde basın toplantısı düzenledi.

Dahiye'de 150'den fazla gazetecinin katıldığı basın açıklamasında Afifi, "Lübnan'ın güneyindeki el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerini öldürdük." dedi.

İsrail'in ölen askerlerini duyurmadığını belirten Afifi, "Adise ve Marun er-Ras beldelerinde yaşanan sadece başlangıç, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın hazırlık durumu en üst düzeyde." ifadesini kullandı.

Afifi, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenlediği Dahiye'de hedef aldığı binalarda hiçbir silahın bulunmadığını söyledi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1328 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İSRAİL, HİZBULLAH'LA ÇATIŞMADA BİR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Smotrich, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.

İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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